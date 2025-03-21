Рабочие приступили к укладке плитки в сквере Бугрова в Ногинске

Работы по благоустройству территорий продолжаются в Богородском округе. Сейчас подрядные организации работают на двух участках.

Масштабные изменения внешнего облика сквера Бугрова в Ногинске начались в феврале этого года. По информации управления благоустройства администрации округа, на сегодняшний день демонтажные работы выполнены на 90%.

Рабочие уже приступили к укладке плитки на двух участках. Помимо этого, в настоящее время проводится устройство траншей кабельных сетей и корыта под тротуары. Осуществляется обустройство оснований тротуаров. Следующим этапом будет устройство кабельных сетей, укладка брусчатки и монтаж металлического борта.

Саму структуру сквера менять не будут. Что касается памятников Ленину и Екатерине Великой — все постаменты приведут в нормативное состояние. Памятники останутся на своих местах. Также будет высажено порядка 15 разновидностей растений. Установят более 30 опор уличного освещения и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Обновленное пространство планируется открыть к началу летнего сезона.