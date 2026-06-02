Рабочие приступили к новому этапу ремонта коррекционной школы в Лобне

Модернизация учебного заведения направлена на создание современной и безопасной среды для детей, которые нуждаются в особой поддержке. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Единая страна — доступная среда».

В планах — текущий ремонт кровли и спортивного зала, обновление кабинета труда, ремонт перехода-галереи, модернизация вентиляции и замена сантехнических сетей. Федеральная программа «Единая страна — доступная среда» нацелена на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

В январе 2025 года специальная коррекционная школа переехала в отремонтированное здание бывшего лицея. Тогда прошел первый этап модернизации: расширили дверные проемы, оборудовали специализированные санузлы и новые классы, закупили адаптированную мебель и современный спортивный инвентарь. Теперь настала очередь следующих объектов.

После завершения всех работ школа станет еще более комфортной для учеников. Обновленное пространство позволит детям с особыми потребностями получать качественное образование в безопасных и современных условиях.​​