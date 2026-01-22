Рабочие оборудуют освещение в Раменском парке

Проект по комплексному благоустройству набережной Борисоглебского озера в Раменском парке выходит на финишную прямую. Как сообщили представители подрядной организации, в настоящее время активными темпами ведутся работы по монтажу систем наружного освещения и видеонаблюдения.

Специалисты приступили к прокладке подземных траншей для электрических кабелей.

«Сейчас мы проводим земляные работы: копаем траншею для последующей установки современной системы наружного освещения и видеонаблюдения. Это ключевой этап, который позволит обеспечить функциональность и безопасность всей набережной», — сообщил начальник участка Рафаэль Казибеков.

Установка камер видеонаблюдения, интегрированных в общую систему «Безопасный регион», позволит круглосуточно контролировать порядок и оперативно реагировать на любые происшествия. Основа будущей рекреационной зоны — деревянные настилы и дорожки, расположенные вдоль берега озера, — уже выполнена на 90%. Эти элементы создают единый архитектурный ансамбль и обеспечивают маршруты для пеших прогулок, пробежек и отдыха у воды. Завершение текущих работ — часть плана по преображению береговой линии. В перспективе здесь появятся пирс, беседки, качели и специализированные площадки для пикников.

Полностью завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется к осени 2026 года.