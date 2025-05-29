Рабочие нанесут разметку на улице Владимирской в Егорьевске

Дорожные службы приступили к нанесению разметки на недавно обновленном участке улицы Владимирской. Речь идет о двухкилометровом отрезке дороги, где недавно завершились масштабные ремонтные работы по обновлению покрытия.

Для нанесения разметки используется жидкий пластик с добавлением светоотражающих частиц. Такой материал обеспечивает высокую видимость дорожных обозначений в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

«Мы наносим разметку жидким пластиком со светоотражающим составом, чтобы все дорожные знаки были четко видны как в дневное, так и в ночное время», — сообщил представитель подрядной организации Павел Груздев.

С середины апреля в Егорьевске дорожники активно занимаются обновлением пешеходных переходов. Особое внимание уделяется переходам, расположенным вблизи учебных заведений, детских садов и других социальных объектов.