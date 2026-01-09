Рабочие начали расчищать Можайский округ от снега

Пресс-служба администрации Можайского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Можайского г. о.

Все дорожные и коммунальные службы округа приведены в состояние повышенной готовности. Мобилизована вся доступная техника.

По прогнозам синоптиков, в регионе продолжается интенсивный снегопад, который сохранится в течение нескольких суток.

На расчистку региональных трасс вышли более 60 дорожников, а также 16 комбинированных дорожных машин, шесть тракторов и по два мини-погрузчика, погрузчика и грейдера. Муниципальные дороги, дворы и общественные пространства чистят 150 рабочих и более 70 единиц техники.

Работы организованы поэтапно. В первую очередь службы расчищают основные транспортные артерии и подъезды к социальным объектам.

Для экстренных случаев и сообщений о проблемных участках жители могут круглосуточно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.

Все оперативные службы будут работать в усиленном режиме. Жителей просят набраться терпения и соблюдать осторожность.