Рабочие места для 1200 подростков создали в Ленинском округе в 2025 году

Более 1000 подростков уже трудоустроились в Ленинском округе в этом году. Рабочие места для них создают благодаря специальному проекту. Он реализуется при поддержке министерства социального развития Московской области уже шестой год.

Создавать вакансии для ребят от 14 лет в муниципалитете начали с 2019 года. Сначала это была работа только на лето, теперь — круглогодично.

В каникулы ребята работают до четырех часов в день, во время учебы — до двух часов в день. При этом дети трудятся на 0,33 базовой ставки. Зарплату они получают в соответствии с Трудовым кодексом. Также им положена доплата от Центра занятости населения Московской области.

«Для ребят мы предлагаем легкую работу: у девушек — это навигация и помощь при проведении мероприятий, у юношей занятость может быть связана с легким физическим трудом, например, с разгрузкой оборудования. Подростки работают бригадами, и мы равномерно распределяем нагрузку между ними», — добавил начальник отдела по работе с молодежью и развитию добровольчества администрации Ленинского округа Илья Сенчуров.