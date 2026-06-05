Рабочие благоустроят двор в Чехове к концу лета

Работы начались на придомовой территории на пересечении улиц Московская и Мира в апреле. Здесь обновляют тротуары, проезды, парковки, зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки.

Сейчас рабочие приступили к ремонту пешеходных коммуникаций. Частично отсыпали основания перед дальнейшим асфальтированием. Также заменили бордюры и сняли старое покрытие проезжей части. В ближайшее время его заменят на новое, установят новые дорожные знаки и обустроят лежачие полицейские. Кроме того, по просьбам жителей специалисты добавят новые парковочные места. Параллельно производят демонтаж старых детских и спортивных площадок. Вместо них здесь появятся новый игровой комплекс и зоны для воркаута и тренажеров.

В планах также — дополнительные фонарные столбы, скамейки и урны рядом с подъездами, места для сушки белья и зоны отдыха. На заключительном этапе проведут озеленение двора и установят ограждения.

Обновление территории проходит по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».