Рабочее движение запустили по выездной дороге из деревни Юрлово. Она соединяет Пятницкое шоссе и его строящийся дублер. Протяженность четырехполосного участника составила 1,5 километра.

По словам главы регионального Минтранса Марата Сибатулина, в рамках проекта реконструировали 700 метров Пятницкого шоссе. На примыкании к нему обустроили одноуровневую кольцевую развязку, а на съезде в сторону Федоровки установили водопропускные трубы через реку Баньку.

«Новая выездная дорога соединит Пятницкое шоссе с будущим дублером и улучшит транспортную доступность для порядка 10 тысяч местных жителей. Кроме того, она обеспечит подъезд к крупному ЖК „Пятницкие луга“. В перспективе новая дорога обеспечит проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок», — сказал министр.

Строительство дороги началось в начале 2023 года. Основные работы уже завершили. На участке появилось освещение, знаки, шумозащитные экраны и светофоры.

В следующем году на дороге появится велодорожка, которая в дальнейшем свяжет жилой квартал в Сабурово и Пятницкое шоссе. Также там появится надземный пешеходный переход возле ЖК «Юрлово» и «Пятницкие луга». Он будет адаптирован для нужд инвалидов.

Кроме того, на участке реконструируют две автобусные остановки «Федоровка», еще два новых павильона появится у Юрлово.

В следующем году запустят рабочее движение по дублеру Пятницкого шоссе. Он пройдет из Юрлова до примыкания к существующей магистрали в районе поселка Отрадное.