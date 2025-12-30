Рабочее движение запустили по тоннелю на Путилковском шоссе в Красногорске

В Красногорске запустили движение по тоннелю на Путилковском шоссе. Он был построен в рамках второго этапа реконструкции важной магистрали.

Длина подземного участка составляет 500 метров. Специалисты также обустроили современные съезды и безопасный подземный переход для пешеходов. Общая протяженность реконструированного участка составляет 1,6 километра.

«Работы здесь стартовали два года назад. Сейчас это современная и удобная четырехполосная магистраль. Так мы откроем бессветофорный выезд на МКАД для жителей ЖК „Большое Путилково“ и ЖК „Путилково“ на улице Сходненская. Время в пути сократится для более чем 25 тысяч водителей, а после интеграции тоннеля с автодорогой Путилково — Пятницкое шоссе — для более 100 тысяч жителей», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Новая инфраструктура создана с учетом безопасности и комфорта для всех участников движения. До сентября 2026 года строители завершат финальный этап благоустройства прилегающей территории.

Тоннель станет важным звеном на будущей автодороге Путилково — Пятницкое шоссе. В рамках ее строительства возводят четырехполосную трассу, мост через реку Журавку и современную кольцевую развязку.

Напомним, первый этап реконструкции Путилковского шоссе, когда дорогу расширили до четырех полос, завершили в декабре 2020 года.