Рабочее движение запустили на мосту через реку Сухмань в Сергиевом Посаде

Рабочее движение запустили по мосту через реку Сухмань вблизи слободки Новоселки в Сергиево-Посадском округе. Протяженность сооружения составила около 27 метров.

Как рассказали в региональном Минтрансе, ремонт моста провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его построили в 1966 году.

Ремонт проходил в два этапа. Сначала специалисты привели в порядок устои, промежуточные опоры, сопряжения с насыпью и пролетное строение, укрепили конусы, а также обустроили водоотвод.

В ходе заключительных работ специалисты обновили покрытие проезжей части и тротуаров, установили ограждения и лестничные сходы. Сейчас там завершают монтаж оград.

Для безопасности водителей на время ремонта организовали реверсивное движение по путепроводу.