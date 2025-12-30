Рабочее движение запустили на мосту через реку Сухмань в Сергиевом Посаде
Рабочее движение запустили по мосту через реку Сухмань вблизи слободки Новоселки в Сергиево-Посадском округе. Протяженность сооружения составила около 27 метров.
Как рассказали в региональном Минтрансе, ремонт моста провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его построили в 1966 году.
Ремонт проходил в два этапа. Сначала специалисты привели в порядок устои, промежуточные опоры, сопряжения с насыпью и пролетное строение, укрепили конусы, а также обустроили водоотвод.
В ходе заключительных работ специалисты обновили покрытие проезжей части и тротуаров, установили ограждения и лестничные сходы. Сейчас там завершают монтаж оград.
Для безопасности водителей на время ремонта организовали реверсивное движение по путепроводу.