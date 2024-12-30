Рабочее движение по объездной дороге поселка Тучково открыли в Рузе

Рабочее движение по новой объездной дороге в поселке Тучково открыли в Рузском городском округе. Эта дорога позволит убрать транзитный транспорт из населенного пункта.

Гержик отметил, что с сегодняшнего дня грузовой транспорт будет направлен в объезд, что позволит жителям Тучкова встретить Новый год без заторов на дорогах. Он добавил, что основной поток грузовиков начнет двигаться по новой трассе после 3 января, когда руководство предприятий перенаправит свои грузовики на объезд.

Открытие движения приурочили к мероприятию, на котором присутствовали заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, местные жители и представители администрации округа.

Объездная дорога представляет собой комплексное решение, направленное на разгрузку дорожной сети Тучкова. Реализация проекта проходит в несколько этапов. Сейчас открыли рабочее движение на двух этапах, что позволит снизить нагрузку на местные дороги и уровень шума от транзитного транспорта.

Двухполосная дорога на восточной стороне Тучкова начинается от улицы Партизан, проходит через железнодорожные пути и соединяется с улицей Силикатной. Протяженность нового объекта составляет 3,2 километра.