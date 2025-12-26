Рабочее движение на улице Гагарина в Лобне запустили после реконструкции

На улице Гагарина в Лобне запустили рабочее движение по обновленному участку дороги. Теперь грузовые машины смогут осуществлять перевозки через Северный обход, минуя улицу Батарейную и Букинское шоссе.

Протяженность реконструированного участка составила 1,5 километра. Как рассказали в региональном Минтрансе, там построили 600-метровую дорогу от съезда с путепровода в составе Северного обхода до улицы Гагарина.

«Дорога имеет стратегическое значение — она позволит перераспределить транспортные потоки и вывести транзитный грузовой транспорт за пределы жилой застройки», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Реконструкция улицы началась во втором квартале 2025 года. Теперь двухполосная дорога имеет прямой съезд на Северный обход Лобни. Для комфорта и безопасности жителей обустроили тротуары, дорожные знаки и другие элементы. Там смонтировали ливневую канализацию и освещение.

«Развитие дорожной инфраструктуры округа — один из приоритетов нашей работы. Строительство новых и реконструкция уже существующих дорог существенно уменьшает время в пути для наших жителей. Улица Гагарина — еще одна автодорога, открытие которой мы очень ждали», — добавила глава Лобни Анна Кротова.