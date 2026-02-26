Рабочая встреча с Общественной палатой о планах на этот год прошла в Химках

25 февраля глава городского округа Химки Инна Федотова провела встречу с членами Общественной палаты округа. Основные темы обсуждения — планы на год и идеи по повышению качества жизни жителей.

В обсуждении участвовали депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов, заместители главы и представители общественности.

«Общественная палата позволяет видеть реальные потребности жителей и совместно находить решения, которые улучшают жизнь округа. Диалог с активными горожанами — ключевой инструмент для развития муниципалитета», — поделился депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

Общественная палата затрагивает практически все ключевые социальные сферы — от благоустройства до развития территорий. Ее главная цель заключается в том, чтобы прислушиваться к людям, поддерживать их предложения и помогать решать важные городские задачи.

«Регулярное общение с членами Общественной палаты позволяет представителям местного самоуправления получать объективную обратную связь, видеть реальные потребности жителей и совместно находить оптимальные решения. Это действенный инструмент для развития нашего округа», — выделил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Общественная палата остается ключевым звеном между жителями и властью. Особое внимание уделяется реальным результатам в социально значимых областях.