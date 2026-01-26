Рабочая встреча по развитию промышленности прошла в Химках

В городе прошла рабочая встреча с руководителями ведущих предприятий. Они обсудили пути дальнейшего сотрудничества, выявили ключевые проблемы и перспективные направления развития.

Во время встречи особое внимание уделили значимым идеям и инициативам, которые могут способствовать развитию города.

Химки славятся своими выдающимися учеными и конструкторами, внесшими большой вклад в российскую науку: Семен Лавочкин, Петр Грушин, Иван Картуков и Валентин Глушко. Сегодня тысячи жителей продолжают их дело, занимаясь инженерными разработками, исследованиями и проектированием.

ВРИП главы г. о. Химки Инна Федотова подчеркнула, что двигатели, созданные здесь, использовались для пусков ракет‑носителей начиная с первых космических программ, включая «Восток» и «Ангару». Также именно в округе разрабатывались станции для изучения Луны, Венеры и Марса.

На территории города реализуется ряд крупных космических и научно‑технических проектов, подтверждающих высокий уровень промышленного и научного потенциала Химок.