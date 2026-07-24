Рабочая встреча по развитию детсада на 240 мест состоялась в Пушкино

23 июня генеральный директор организации «Радость моя» Инна Орлова посетила детский сад «Золотой ключик» в микрорайоне Кудринка города Пушкино, где провела рабочую встречу с педагогическим коллективом учреждения. В ходе визита были рассмотрены вопросы привлечения воспитанников в современное дошкольное учреждение на 240 мест, а также обсуждены методики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Детский сад «Золотой ключик» представляет собой многофункциональное образовательное учреждение, оснащенное просторной столовой, музыкальным и физкультурным залами с бассейном, лингафонным кабинетом для изучения иностранных языков, а также 12 игровыми площадками на открытом воздухе. В ходе встречи педагоги обратили внимание на неполную наполняемость групп и выразили заинтересованность в увеличении посещаемости учреждения, в связи с чем был поднят вопрос о перспективах жилищного строительства в прилегающих микрорайонах.

В рамках профессионального диалога работники детского сада предложили собственные идеи по всестороннему развитию детей с особенностями здоровья. Инна Орлова, в свою очередь, поделилась опытом работы своего центра, рассказав о мастер-классах, показавших наибольшую эффективность при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. По итогам встречи участники обменялись практическими наработками, направленными на повышение качества образовательного процесса и создание комфортных условий для каждого воспитанника.