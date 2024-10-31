Рабочая встреча депутатов прошла в Лосино-Петровском

Встреча депутатов прошла в общественной приемной партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском. На ней обсудили стратегические направления работы и вопросы жителей.

Участие в мероприятии приняли депутат Московской областной думы Владимир Пекарев, руководитель фракции Татьяна Голод и муниципальные депутаты. Они обсудили главные задачи на 2025 год.

Поговорили о вопросах, связанных с ремонтом и обновлением учреждений культуры, работе с семьями бойцов СВО и участии в сборе гуманитарной помощи.

«В условиях стремительных изменений и вызовов, с которыми сталкивается наше общество, мы, как партийцы, обязаны не только реагировать на текущие проблемы, но и стратегически планировать наше будущее. Фракция депутатов на предстоящий 2025 год сосредоточится на ключевых направлениях, которые обеспечат устойчивое развитие и благополучие граждан», — отметил Владимир Пекарев.

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