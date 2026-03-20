«Р-Фарм» зарегистрировала препарат от ревматоидного артрита во Вьетнаме

Группа компаний «Р-Фарм», которая занимается разработкой лекарственных препаратов, зарегистрировала собственный препарат для терапии ревматоидного артрита — олокизумаб («Артлегиа») — на фармацевтическом рынке Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Основанием для регистрации стали результаты международных многоцентровых клинических исследований препарата, а также данные реальной клинической практики. В ближайшее время олокизумаб станет доступен для пациентов во Вьетнаме — его будут применять в государственных, военных и частных госпиталях.

Аднан Чоудри, директор департамента экспортных операций «Р-Фарм», отметил: «Регистрация олокизумаба во Вьетнаме — важный шаг в реализации нашей стратегии по расширению географии присутствия собственных оригинальных препаратов».

Олокизумаб — первое в мире зарегистрированное моноклональное антитело с уникальным механизмом действия. Его особенность заключается в прямой блокаде ИЛ‑6 — воспалительного цитокина, играющего ключевую роль в развитии ревматоидного артрита.

На текущий момент препарат зарегистрирован в России, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Белоруссии и Вьетнаме. Олокизумаб отмечен сертификатом «Сделано в России» для экспортного продвижения под национальным брендом, которое реализует Российский экспортный центр.