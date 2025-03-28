Путин отметил достижения юнармейца из Реутова на встрече «Движения первых»

Дарья рассказала Владимиру Путину о своей деятельности, в каких мероприятиях она участвует, как поддерживает участников СВО. Она также поделилась идеей о том, чтобы военнослужащие или военные части стали наставниками для юнармейских отрядов.

«Внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, внимание к ним со стороны детей чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идет от сердца. Ведь дети, молодые люди, они же ничего не делают по шаблону. А значит, доходит до сердца каждого бойца. И вот это чрезвычайно важная поддержка. Тебе большое спасибо», — ответил Владимир Путин Дарье.