Путин отметил достижения юнармейца из Реутова на встрече «Движения первых»
Заседание наблюдательного совета «Движения Первых» прошло в Москве. В нем приняла участие ученица реутовской школы № 10, юнармеец Дарья Демянчук. Девушка получила возможность пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.
Дарья рассказала Владимиру Путину о своей деятельности, в каких мероприятиях она участвует, как поддерживает участников СВО. Она также поделилась идеей о том, чтобы военнослужащие или военные части стали наставниками для юнармейских отрядов.
«Внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, внимание к ним со стороны детей чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идет от сердца. Ведь дети, молодые люди, они же ничего не делают по шаблону. А значит, доходит до сердца каждого бойца. И вот это чрезвычайно важная поддержка. Тебе большое спасибо», — ответил Владимир Путин Дарье.
Дарья Демянчук является активным юнармейцем и председателем первичного отделения «Движения Первых» в Реутове. Она награждена медалями «Юнармейская доблесть» II и III степени.
Встреча стала важным событием для Дарьи и юнармейского движения в Реутове. Она показала значимость инициатив на высоком уровне.