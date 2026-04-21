Путин дал старт голосованию по проектам формирования комфортной городской среды

Президент России Владимир Путин запустил онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые войдут в новую Народную программу «Единой России». Глава государства подчеркнул, что это решение стало настоящим проводником позитивных перемен.

«Рад объявить старт очередного сезона всероссийского голосования по проектам развития комфортной городской среды. В прошлом году в нем участвовали более 1,6 тысячи муниципальных образований. В онлайн-голосовании — свыше 16,5 миллиона граждан», — заявил Путин.

Реализация госпрограммы «Формирование комфортной городской среды», по которой в регионах приводят в порядок общественные территории и зоны отдыха, — одно из положений Народной программы «Единой России».

Глава государства напомнил, что на эти цели из федерального бюджета ежегодно выделяется 25 миллиардов рублей.

«Такой механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своих городов, поэтому их голос должен быть услышан», — добавил Путин.

Голосование по программе партия ежегодно проводит вместе с Минстроем. В новую Народную программу «Единой России» планируется включить предложение по благоустройству к 2030 году не менее 30 тысяч общественных территорий.

Депутат Госдумы от Подмосковья Геннадий Панин отметил, что благодаря конкурсу жители сами могут определить, какие парки, скверы и набережные будут преображены в первую очередь.

По мнению парламентария, программа решает комплексную задачу, запуская механизм позитивных изменений сразу в двух сферах: социальной и экономической.

С одной стороны, это, безусловно, создание современных мест отдыха для жителей, повышение качества жизни. С другой — благоустройство — драйвер для локальной экономики, уверен депутат.

Жители Подмосковья могут проголосовать на портале 50.gorodsreda.ru до 12 июня.