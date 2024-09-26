Путеводитель по кафе и ресторанам в парках выпустили в Подмосковье

Осенний гастропутеводитель по паркам Подмосковья выпустили для жителей и гостей региона. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в подборке собрали информацию о кафе и ресторанах, а также представили эксклюзивное сезонное меню.

«В этом году в парках открылось три новых заведения, о которых можно узнать в нашем гастропутеводителе. Мы предлагаем совершить путешествие по паркам, насладиться их осенней атмосферой, а после прогулки заглянуть в рестораны и кафе всей семьей или небольшой компанией», ― рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Путеводитель доступен на официальной странице АНО «МосОблПарк» в «ВКонтакте» и на «Дзене».

В парковых ресторанах и кафе уже появилось осеннее меню. Можно попробовать, например, каре ягненка с овощами и картофелем, запеченные яблоки с орехами, имбирный чай с перцем чили, лемонграссом и лаймом и другие авторские блюда.

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