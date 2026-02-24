Путевки в Дубай разыграли на турнире по художественной гимнастике в Дмитрове

Путевки на международный турнир в Дубае выиграли Ева Степанцова из Орехово-Зуева и Софья Поварова из Дмитрова, а также белорусская спортсменка Дарья Рубцова. В мае в ОАЭ пройдут сразу два старта — международный и открытый национальный для гимнасток из разных стран.

На дмитровский турнир приехали участницы из 26 городов России, а также представительницы Беларуси, Кыргызстана и Китая. Возраст гимнасток — от 5 до 17 лет. Они соревновались в многоборье, групповых упражнениях и индивидуальной программе.

«Для многих это первые серьезные старты. Мы рады, что турнир объединил так много юных спортсменок», — поделились организаторы.

Соревнования провели Федерация художественной гимнастики Московской области и дмитровское предприятие «Мануфактура Малюгина». Для участниц устроили мастер-класс по журналистике. Его провела Анна Грош, трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.