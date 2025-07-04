Путешествие по «маршальскому треугольнику» совершили юнармейцы Серебряных Прудов

Воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот» совершили путешествие по историческому маршруту, получившему название «маршальский треугольник». Экскурсия объединила знаковые места, связанные с жизнью и подвигами трех маршалов Советского Союза, чьи имена вписаны в летопись Великой Отечественной войны.

По словам организаторов, маршрут призван увековечить память о героизме полководцев и способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения. Отправной точкой путешествия стал дом-музей дважды Героя Советского Союза, маршала Василия Ивановича Чуйкова. Здесь юнармейцы познакомились с биографией полководца. Экскурсия позволила подросткам узнать о ключевых моментах его военной карьеры.

Вторым пунктом маршрута стала деревня Назарьево, являющаяся родиной маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова. Участники экспедиции посетили мемориальный комплекс, посвященный полководцу, узнали о его вкладе в победу над врагом. Особое внимание было уделено роли Мерецкова в прорыве блокады Ленинграда и освобождении Карелии, операциях, имевших стратегическое значение для всего хода войны.

Завершающим этапом путешествия стал город Озеры, где установлен памятник маршалу бронетанковых войск Михаилу Ефимовичу Катукову.