Путешественница Марина Галкина провела лекцию на заводе в Подольске

Чемпионка мира по рогейну, спортсменка и путешественница с 40‑летним стажем Марина Галкина за свою жизнь успела посетить разные, даже самые труднодоступные уголки России. Провести лекцию для подольчан и гостей округа ее пригласил учредитель кабельного завода «СПКБ Техно» Максим Тугучев.

История путешествий Марины Галкиной началась, когда ей было 17 лет. Студентка биологического факультета МГУ отправилась в первую экспедицию. А сейчас за ее плечами сплавы, восхождения, пешие и водные походы по суровым регионам страны и мира. Совсем недавно Марина преодолела 750 километров по Чукотке.

«Этим летом я совершила свое третье большое путешествие центральной и западной Чукотке. Я дошла необычным путем до озера Эльгыгытгын, дальше вышла через Верховье Анадрии до Анюй и сплавилась по малому Аню. Все путешествие составило 700 с лишним километров», — рассказала Марина Галкина.

Путешественница преодолела весь путь в одиночку с рюкзаком, который весил почти 30 килограммов. Поход длился 36 дней. Марина признается, что за это время она похудела на шесть килограммов. Об этом и других приключениях спортсменка рассказала во время лекции на заводе.

Для Марины Галкиной и других гостей устроили экскурсию по предприятию — показали цех кабельного производства, машиностроения и сварочный цех, а также гараж с ретромобилями.