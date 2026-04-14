Путешественник Антон Кротов провел встречу в библиотеке Ногинска

11 апреля читатели и посетители Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина смогли пообщаться с блогером и писателем. Мужчина посетил все регионы России и более 150 стран мира с минимальными затратами.

Свой опыт самостоятельных и бюджетных путешествий Антон описал в десятках книг, которые принес на встречу со слушателями. Как он сам признается, его девиз: «Путешествовать по всему свету может каждый, у кого есть такое желание».

Выступающий четко и эмоционально изложил основные принципы вольных путешествий, которые помогают ему открывать для себя удивительный мир других стран, народов и культур. Встреча получилась живой и активной: участники с интересом разглядывали фотографии, сделанные в разных местах, задавали вопросы, интересовались проектами Антона для любителей путешествий.

Несколько книг гость оставил в подарок библиотеке — теперь жители округа, которые мечтают стать путешественникам, но не знают, с чего начать, могут познакомиться с уникальным опытом Антона Кротова.

Участники мероприятия поблагодарили мужчину и организаторов встречи за энергетику и интерес к изучению мира.