Путепровод вблизи ж/д платформы Черное в Балашихе появится до 2028 года

До конца года начнется проектирование нового путепровода через железнодорожные пути возле платформы Черное в Балашихе. Этот объект соединит Восточное и Носовихинское шоссе, обеспечив безопасное и бесперебойное движение, в том числе для экстренных служб, минуя наземный железнодорожный переезд.

Планируемая протяженность путепровода с подходами и съездами составит более двух километров, а сам путепровод будет длиной 320 метров с двумя полосами движения. В проект включено строительство съездов на Носовихинское шоссе, к платформе Черное, Восточному шоссе и Ласточкиному проезду.

«Такое решение улучшит качество жизни полумиллиона жителей Балашихи, они смогут быстро, беспрепятственно, а главное, безопасно добраться до школ, детских садов, МФЦ, парковых зон и медицинских учреждений», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Путепровод будет тоннельного типа длиной 600 метров, что обусловлено расположением участка в зоне захода на посадку самолетов на аэродром Черное. Строительство займет около двух лет. Работы планируют завершить к началу 2028 года.

«Строительство и запуск тоннеля позволит значительно улучшить транспортную доступность и качество жизни для более 500 тысяч наших жителей в деревне Черное, микрорайонах Заря, Северный, Агрогородок и деревне Федурново», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Объект станет важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры в муниципалитете, обеспечивая надежное сообщение между ключевыми точками города.

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