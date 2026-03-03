Путепровод в районе станции Черное в Балашихе достроят к 2028 году

Путепровод через железную дорогу Горьковского направления МЖД построят в районе станции Черное в Балашихе. Работы планируют завершить в третьем квартале 2028 года.

Сейчас на путепроводе обустраивают буронабивные сваи и монтируют опалубки. Вместе с тем там прокладывают дождевую канализацию.

«На последней, пятой опоре, строители приступили к устройству шкафной стенки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Протяженность объекта вместе с подходами и съездами составит два километра, из них длина путепровода — 308 метров. Там организуют двухполосное движение.

Мост соединит Восточное и Носовихинское шоссе, что обеспечит бесперебойное движение, в том числе для экстренных служб. Транспортная доступность улучшится более чем для 500 человек.

Сейчас на переезде у станции Черное ежедневно образуются заторы. Поезда курсируют каждые 10 минут, поэтому водители вынуждены ждать. При этом рядом находятся складские терминалы, а Восточное шоссе является одним из основных въездов в Железнодорожный.

После запуска путепровода наземный железнодорожный переезд ликвидируют, что обеспечит бесперебойное движение поездов на Горьковском направлении.