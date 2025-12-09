Путепровод в Опалихе достроят к четвертом квартале 2026 года

Строительство двухполосного путепровода в красногорском микрорайоне Опалиха продолжается. Сооружение планируют запустить в четвертом квартале 2026 года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, путепровод строят в составе транспортной развязки, которая соединит улицы Мира и Ольховую. Ее общая протяженность превысит 1,9 километра. Их них 137 метров придется на путепровод.

Готовность объекта уже достигла 60%.

«Здесь стартовали работы по подготовке железобетонных конструкций опор, уже выполнили устройство тепляка для бетонирования элементов конструкций опоры. Также ведется монтаж дополнительных элементов нижней арматурной сетки, проводится ремонт бетонной поверхности тела опор», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Прошлый госконтракт по строительству путепровода был расторгнут из-за низкого темпа работ, а подрядчика внесли в реестр недобросовестных компаний.

Развязка обеспечит комфортное и бесперебойное движение между «старой» и «новой» частями Опалихи. Качество жизни улучшится более чем для 20 тысяч человек.