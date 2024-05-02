Путепровод в Красногорске откроют в конце 2024 года | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:59 Путепровод в Красногорске откроют в конце 2024 года Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Строители приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения путепровода, который свяжет улицы Опалиху, Мира и Ольховую в Красногорске. Ожидается, что благодаря новому транспортному объекту автомобильное сообщение станет безопасным и бесперебойным.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, общая масса металлоконструкций составляет свыше 524 тонн.

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«Строители начали монтаж металлоконструкций между опорами № 1 и № 2 со стороны улицы Опалихи, а после приступят к монтажу центральной секции над железной дорогой и между опорами № 3 и № 4 со стороны улицы Ольховой», — рассказал Гержик.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря новому сооружению, более чем 25 тысяч жителей смогут быстрее добираться до школ, детских садов, больниц. Кроме того, ликвидация железнодорожного переезда обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД.

Открытие путепровода запланировано на четвертый квартал 2024 года.

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