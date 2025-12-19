Путепровод в деревне Лукино отремонтируют в сентябре 2026 года

В Серпухове продолжается реконструкция двух инфраструктурных объектов. Работы на путепроводе в деревне Лукино находятся в активной стадии.

Подрядчик бетонирует сваи для третьей опоры. Работы планирует завершить в течение трех дней. Затем рабочие приступят к разработке котлована, сооружению арматурного каркаса ростверка и его бетонированию. До конца 2025 года специалисты демонтируют существующие пролетные строения, установят новые металлоконструкции и смонтируют новые пролетные строения.

В районе моста до деревни Бутурлино строят объездную дорогу с временным мостом. Срок открытия перенесли на 30 декабря 2025 года. В процессе специалисты определили проектные решения с ресурсоснабжающими организациями. Для внесения корректировок необходимо дополнительное время.