Путепровод в Апрелевке построят к 2025 году

Строительство путепровода продолжается в Апрелевке под Наро-Фоминском. Рабочие приступили к устройству подпорных стен. Движение по новой дороге откроют в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, строители приступили к устройству подпорных стен № 3 и № 4 со стороны Апрелевской улицы, вместе с тем продолжаются работы над подпорными стенами № 1 и № 2 со стороны улицы Самохина и поставка металлоконструкций на площадку.

«Еще строители приступили к стапельной сборке для последующего монтажа локальных блоков между опорами № 3-6. Общая масса металлоконструкций составит 620 тонн. Вблизи железной дороги возводят опоры путепровода № 4 и № 5, переустраивают инженерные коммуникации», — добавили в министерстве.

Путепровод строят в связи с запуском МЦД-4. Движение по нему откроют в следующем году.

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