Путепровод в Апрелевке достроят в этом году

Строительство двухполосного путепровода продолжается в Апрелевке. Работы планируют завершить к концу года.

Длина путепровода составит около 272 метров, а общая протяженность развязки — более километра. Сейчас на объекте трудятся порядка 30 строителей.

«Строители начали устраивать фундамент для шумозащитных экранов вдоль проезжей части. Сейчас ведутся работы по армированию, позже приступят к бетонированию. Строительная готовность путепровода составляет 75%», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Путепровод строят в рамках модернизации, которую проводит РЖД в связи с запуском МЦД-4. Объект разгрузит прилегающие улицы и улучшит транспортную доступность Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.