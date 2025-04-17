Путепровод в Апрелевке достроят в 2025 году

Путепровод в Апрелевке построят в 2025 году. Он позволит разгрузить прилегающие улицы и улучшить транспортную доступность юго-западной части Подмосковья.

Сейчас на объект началась поставка несъемной опалубки. Ее блоки будут использоваться для устройства монолитной плиты проезжей части. Всего специалисты смонтируют около двух тысяч квадратных метров опалубки.

«Параллельно продолжается подготовка к монолитным работам по подпорным стенам со стороны улицы Апрелевской и улицы Самохина, ведется переустройство инженерных коммуникаций, в частности газопровода на ул. Самохина», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

Протяженность путепровода составит 272 метра, а общая длина развязки — около одного километра. После запуска движения в третьем квартале этого года транспортная доступность юго-западной части Подмосковья значительно улучшится.