Путепровод в Апрелевке достроят к концу года

Строительство двухполосного путепровода возобновили в Апрелевке. Он разгрузит прилегающие улицы и улучшит транспортную доступность Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья. Заврешить работы планируют к концу года.

Длина сооружения составит около 272 метров, а общая протяженность транспортной развязки — более одного километра.

«Сейчас на объекте ведутся работы по содержанию объекта, в том числе очистка проезжей части и тротуаров от снега и наледи. После приступят к поэтапному выполнению работ по переустройству инженерных коммуникаций, строительству подпорных стен, установке шумозащитных экранов и устройству наружного освещения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Прошлый госконтракт на строительство расторгли из-за медленного темпа работ. Теперь заключили новый, с более надежным подрядчиком.

Путепровод возведут в рамках модернизации желоезной дороги, которая связана с запуском МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожная».