Путепровод в Аникеевке достроят в 2025 году

Монтаж строящегося путепровода в Аникеевке завершился в Красногорске. Открыть движение по нему планируют в третьем квартале 2025 года.

Общая масса конструкций превысила 1,1 тысячи тонн, рассказали в Минтрансе Подмосковья. Пролетное строение опустили на опоры и установили в проектное положение.

Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«На объекте параллельно ведутся работы по гидроизоляции на опорах, ведется строительство ливневой канализации. Общая строительная готовность путепровода составляет 70%», — уточнили в ведомстве.

Путепровод станет частью транспортной развязки общей протяженностью 1,4 километра. Его возведут в рамках развития МЦД-2. Он обеспечит комфортное и бесперебойное движение между двумя частями Аникеевки.