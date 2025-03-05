Путепровод построят в Аникеевке в 2025 году

Путепровод продолжают строить в Аникеевке под Красногорском. Он соединит две части населенного пункта и обеспечит безопасный проезд машин и экстренных служб. Завершить работы планируют во втором квартале 2025 года.
Как сообщили в региональном Минтрансе, сейчас на объекте устанавливают ограждения и шумозащитные экраны.
«Кроме того, на объекте продолжается устройство гидроизоляции, строительство ливневой канализации. Строительная готовность объекта составляет порядка 80%. Открыть движение по путепроводу планируется во втором квартале 2025 года», — добавили в министерстве.
Путепровод будет расположен на Аникеевской улице в составе транспортной развязки. Его протяженность составит 140 метров. Его обустроят с учетом планируемого развития МЦД-2.
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