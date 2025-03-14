Путепровод построят в Аникеевке в 2025 году
Путепровод построят в Аникеевке во втором квартале этого года. Он обеспечит комфортное и бесперебойное движение и соединит две части населенного пункта.
На путепроводе уже приступили к укладке асфальта, сообщили в региональном Минтрансе.
«Строительная готовность объекта составляет свыше 80%. Параллельно продолжается строительство ливневой канализации, ведется установка барьерного и перильного ограждения, устройство шумозащитных экранов. Открыть движение по путепроводу планируется во втором квартале», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.
Новый путепровод на Аникеевской улице построят в составе развязки общей протяженностью 1,4 километра. Из них длина моста составит 410 метров.
Объект возведут с учетом планируемого развития МЦД-2. Он обеспечит безопасную связь двух частей Аникеевки.