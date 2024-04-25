Путепровод на ж/д станции Аникеевка достроят к концу года | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 08:58 Путепровод на ж/д станции Аникеевка достроят к концу года Телеканал «360»

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В Красногорске продолжается строительство путепровода на железнодорожной станции Аникеевка. Объект планируется сдать до конца 2024 года.

Строительство путепровода вблизи МДЦ проходит по строгим контролем главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова. Во время поездки в Нахабино он пообщался со специалистами и проверил выполненные работы.

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Новый путепровод соединит две части поселка, так что до Нахабино и Волоколамского шоссе можно будет добраться в два раза быстрее, чем сейчас. Общая протяженность всей развязки составит 1,4 километра, длина путепровода — 410 метров.

Для повышения комфорта жителей вблизи станции МЦД также появятся парковка на 120 мест, разворотная площадка для общественного транспорта и специальные шумозащитные экраны.

Ранее стало известно, что в Подмосковье существует огромный запрос на ремонт дорог — работа идет согласованно, с учетом обращений жителей. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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