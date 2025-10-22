Путепровод на Старосимферопольском шоссе перекроют в Серпухове с 27 октября

Движение по путепроводу черед ж/д пути на 95-м километре Старосимферопольского шоссе в Серпухове перекроют с 27 октября. Мост будет капитально отремонтирован. Для водителей предложили два пути для объезда.

«Восстановить рабочее движение на путепроводе планируется в сентябре 2026 года. В рамках капитального ремонта сооружения мостовики демонтируют и заменят конструкции пролетного строения, опоры и сопряжения, укрепят и спланируют откосы, устроят покрытие проезжей части, тротуаров, лестничных сходов и подходов к ним, а также переустроят дождевую канализацию и смонтируют перильные барьерные ограждения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На период проведения работ предусмотрены два маршрута для объезда:

через Симферопольское шоссе и трассу А-108;

через Московское и Северное шоссе, улицу Пролетарскую, Северный проезд, улицы Ворошилова и Звездную, а также Окское, Борисовское и Данковское шоссе.

Капремонт моста проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это позволит обеспечить безопасность и долговечность конструкции, предотвратив риск аварий и минимизируя риски.

В областном Минтрансе приносят извинения за временные неудобства и призывают автолюбителей быть внимательными, соблюдать ПДД, а также учитывать изменения при планировании поездок.