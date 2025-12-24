Путепровод на Обуховском шоссе в Солнечногорске отремонтировали по нацпроекту

Движение транспорта запустили по путепроводу на Обуховском шоссе в Солнечногорске. Ранее конструкцию капитально отремонтировали.

Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Мостовики завершили основной комплекс мероприятий в рамках капитального ремонта путепровода на Обуховском шоссе длиной порядка 90 метров. В настоящее время на объекте продолжаются подмостовые работы и благоустройство территории», — пояснил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

Ранее специалисты заменили конструкции крайних опор, а также покрытие дороги и тротуаров, уложили новые переходные плиты, отремонтировали балки пролетного строения, модернизировали деформационные швы, а также установили новые ограждения и обустроили лестницы.

Путепровод, который расположен возле деревни Скородумки, позволяет выехать на Ленинградское шоссе.