Путепровод на Обуховском шоссе в Солнечногорске откроют в мае

В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт путепровода через ж/д пути на Обуховском шоссе. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Транспортный объект находится на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки. Сейчас на путепроводе организовали реверсивное движение со светофорным регулированием для удобства водителей.
Рабочие готовятся к укреплению конусов устоев путепровода с правой стороны сооружения, а также разбирают сопряжения в рамках первой очереди ремонта.
Согласно проекту, на путепроводе заменят конструкции крайних опор, отремонтируют балки пролетного строения и установят новые деформационные швы. Помимо этого, специалисты обустроят новое барьерное и перильное ограждения. Завершить все работы и открыть движение по путепроводу планируется в мае.
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