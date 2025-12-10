Путепровод между Волковским шоссе и улицей Мира в Мытищах построят к 2028 году

В Мытищах началось строительство нового путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира. Как сообщили в Минтрансе Московской области, общая протяженность объекта вместе с подъездами и съездами составит около двух километров. Движение по нему организуют по четырем полосам.

Сейчас строительные бригады разрабатывают грунт на обочинах Волковского шоссе, чтобы расширить дорогу на время работ. В ближайшие дни планируется приступить к укладке дорожного покрытия.

«В рамках работ строители также реконструируют существующее кольцевое пересечение Волковского шоссе с улицей Мира, на котором в часы пик часто образуются заторы. Завершить строительство планируется во втором квартале 2028 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Проект предусматривает строительство путепровода длиной более 320 метров, оборудованных с обеих сторон тротуаров и четырех съездов. Кроме того, здесь появятся два надземных пешеходных перехода: один — через Волковское шоссе длиной более 60 метров, второй — через улицу Мира длиной около 50 метров.