Путепровод между М-8 и А-107 в Пушкино закроют до декабря 2025 года

Движение на соединяющем трассы А-107 и М-8 путепроводе закроют для проведения реконструкции. Работы начнутся 20 ноября и по плану завершатся в декабре 2025 года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, реконструкцию проведут на трассе М-8 «Холмогоры» с 25-го по 47-й километр. Из-за этого будет закрыто движение на путепроводе на 46-м километре шоссе в Пушкино. Он соединяет Ярославское шоссе и дорогу А-107.

На время ограничений движение транспорта организуют по временной схеме с помощью развязки М-8 и ЦКАД.

Ознакомиться с ней можно по ссылке.