Путепровод досрочно отремонтировали на трассе А-108 в Воскресенске

На 250-м километре федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо» досрочно завершили ремонт путепровода через железную дорогу в Воскресенске. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Специалисты восстановили пролетное строение и сопряжения, обновили гидроизоляцию, уложили новое дорожное покрытие и модернизировали систему водоотведения. Кроме того, на объекте установили новое барьерное ограждение, чтобы повысить безопасность движения.

По контракту работы должны были завершиться только во втором квартале 2026 года, однако подрядчик справился раньше срока.