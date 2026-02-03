Путепровод через ж/д пути возле станции Черное в Балашихе построят в 2028 году

Возле железнодорожной станции Черное в Балашихе строители начали новый важный этап работы. Они приступили к созданию ключевой части будущего путепровода — ригеля.

Речь идет о мощной горизонтальной балке, которая будет соединять уже установленные опоры.

«Параллельно ведется бурение и бетонирование буронабивных свай, а также разработка грунта», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Общая протяженность путепровода вместе с подъездными путями и съездами превысит два километра, а сам мост через железную дорогу будет длиной 308 метров. Проезжая часть будет состоять из двух полос.

Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе, что позволит машинам свободно и безопасно проезжать над путями, минуя наземный переезд. Это особенно важно для экстренных служб.

Новая дорога улучшит транспортную ситуацию для более чем 500 тысяч человек. Жители микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново станет намного проще добираться до больниц, школ и других важных объектов.

Поезда на оживленном Горьковском направлении ходят очень часто, а Восточное шоссе — одна из главных дорог для въезда в Железнодорожный с востока. Кроме того, рядом находятся крупные склады, к которым постоянно подъезжают фуры.

Именно поэтому проект включает в себя не только сам мост, но и строительство удобных съездов на Носовихинское шоссе, к платформе Черное, на Восточное шоссе и на Ласточкин проезд. После того как путепровод откроют, наземный переезд планируют закрыть.

Достроить новую дорогу планируют к осени 2028 года.