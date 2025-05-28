Путепровод через Новосидоровский переезд построят в Шатуре

Многолетнюю проблему с пробками на одном из участков дорог решат в Шатуре. Там построят современный путепровод.

Решение уже утвердили постановлением правительства Московской области. Изменения внесли в государственную программу развития дорожно-транспортного комплекса Подмосковья.

Так, через переезд в деревне Новосидориха проходит 16 маршрутов общественного транспорта, суточный поток автомобилей составляет 25 тысяч машин. Летом их количество вырастает почти в два раза.

Переезд закрывают на долгое время свыше 50 раз в год. Поэтому водителям приходится стоять на этом участке в пробках.

«Наконец-то многолетняя проблема начинает решаться. Уже в этом году приступаем к проектированию. Нам предстоит глобальная и очень сложная работа, но результат того стоит. Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьева, правительство региона и депутата Госдумы Геннадия Панина за поддержку», — отметил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.