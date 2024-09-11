Путепровод «88 километров» в Воскресенске отремонтировали на 80%
В городском округе Воскресенск реконструируют путепровод «88 километров». Вторая полоса почти открыта для движения, общая готовность дороги достигла 80%.
Сейчас на путепроводе «88 километров» в Воскресенске для машин организовали реверсивное движение, а для пешеходов установили временную лестницу для безопасного доступа на железнодорожную платформу.
Строители заканчивают ремонт путепровода, его готовность составляет уже 80%. Сейчас рабочие обновляют опоры дороги, обустраивают дождевую канализацию, реконструируют лестничные сходы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
В доме в Спортивном проезде в Раменском восстановили водоснабжение
Патриарх Кирилл предрек приближение апокалипсиса
Предприниматели из Пушкино арендовали 3 льготных земельных участка за 2 года
Более 10 участков водопроводных сетей заменили в Серпухове в этом году
Более 455 мероприятий провели волонтеры Большого Серпухова в этом году
Геномную базу данных арктических организмов начали создавать в России
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте