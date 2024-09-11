Путепровод «88 километров» в Воскресенске отремонтировали на 80%

В городском округе Воскресенск реконструируют путепровод «88 километров». Вторая полоса почти открыта для движения, общая готовность дороги достигла 80%.

Сейчас на путепроводе «88 километров» в Воскресенске для машин организовали реверсивное движение, а для пешеходов установили временную лестницу для безопасного доступа на железнодорожную платформу.

Строители заканчивают ремонт путепровода, его готовность составляет уже 80%. Сейчас рабочие обновляют опоры дороги, обустраивают дождевую канализацию, реконструируют лестничные сходы.

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