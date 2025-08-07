Путь к железнодорожной станции реконструируют в Щелкове

В окрестностях железнодорожной станции Осеевская реализуется комплексный проект по улучшению инфраструктуры и благоустройству территории, призванный сделать подход к платформе более удобным и безопасным для пассажиров. На подходах к платформе появились новые пешеходные дорожки.

Для повышения безопасности пешеходов установлены ограждения, препятствующие выходу на железнодорожные пути в неположенных местах. Кроме того, вдоль дорожек установлены уличные фонари. Работы по благоустройству, проводимые со стороны деревни Соколово, находятся на завершающей стадии. На данный момент осталось выполнить несколько финальных штрихов: подключить систему освещения и установить защитный забор.

Параллельно ведутся работы по благоустройству территории с противоположной стороны железнодорожных путей. Здесь уже завершен процесс укладки нового асфальтового покрытия. Также возведены опорные столбы, на которых в ближайшее время будут установлены ограждения.

Специалистами на данный момент уже выполнено более половины запланированных мероприятий.