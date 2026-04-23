Пусконаладочные работы проведут в котельной под Истрой после ремонта

В котельной № 3 села Новопетровское завершается масштабная работа по модернизации — это первый серьезный ремонт объекта с 1969 года. В настоящий момент подрядчик проводит пусконаладочные работы.

Котельная обслуживает 2068 жителей, поэтому проведение капитального ремонта здесь было необходимо. Подрядчик уже установил три новых котла, смонтировал шесть теплообменников (три для системы отопления и столько же для горячего водоснабжения), обновил насосное оборудование (два насоса для системы водоснабжения и еще два сетевых насоса на отопление), а также произвел монтаж всех внутренних трубопроводов котельной.

На объекте установлена современная автоматика. После завершения всех настроек котельная выйдет на полную автоматическую мощность.

В планах — капитальный ремонт самого здания. Предстоит выполнить ремонт кровли, обновление стен, потолков и полов, а также замену оконных блоков. Параллельно с техническим переоснащением запланирован ремонт помещения котельной.