В Большеволжской котельной в Дубне начались пусконаладочные работы обновленных котлов. Модернизация проходит по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Всего за отопление и горячую воду Большой Волги отвечают семь котлов. В этом году на котельной заменили сразу три единицы оборудования, отработавшие свой срок службы. Сейчас специалисты проверяют их работу, завершается монтаж еще одного котла. «В этот отопительный сезон мы входим с тремя замененными водогрейными котлами. Прежние отслужили свой срок уже дважды. Это большое подспорье для надежности теплоснабжения района Большая Волга. Спасибо областному правительству, Министерству энергетики и городу за проведенную работу», — отметил главный инженер компании «Энергия-Тензор» Юрий Прохоров.

Готовность котельной оценил временно исполняющий полномочия главы Дубны Алексей Брызгалов. Он осмотрел объект и обсудил возможные риски предстоящей зимы. По оценке специалистов, обновление оборудования существенно повысило надежность теплоснабжения. «Поэтапная реконструкция ключевых объектов тепловой инфраструктуры — котельных, центральных тепловых пунктов и сетей — продолжается с 2024 года. На Большеволжской котельной остался один изношенный котел. Его заменим в следующем году», — сообщил Алексей Брызгалов.

Модернизация стала возможной благодаря областной программе, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Обновление котельной позволяет снизить риски аварийных ситуаций в отопительный сезон и обеспечить стабильную подачу тепла и горячей воды жителям района Большая Волга. Работы по замене оборудования и пусконаладке находятся на контроле профильных служб.