Пуско-наладочные работы системы дегазации в КПО «Нева» проведут в Солнечногорске
На КПО «Нева» в Солнечногорске устанавливают систему активной дегазации и проводят пуско-наладочные работы основного оборудования. Эти меры помогут снизить воздействие на окружающую среду и уменьшить запах биогаза в близлежащих населенных пунктах.
Представители администрации округа, руководство КПО «Нева» и жители собрались на заседании рабочей группы по дегазации для обсуждения комплекса мер, направленных на улучшение экологической ситуации.
Специалисты предприятия сообщают, что на территории комплекса установили две газосборные и газокомпрессорную станции, высокотемпературную факельную установку, а также 13 скважин и газопроводы. В данный момент система функционирует в тестовом режиме. Уже на данном этапе ожидается уменьшение запахов от накопленных отходов. Полноценный ввод системы дегазации запланирован на 2026 год.
«Свалочный газ, прежде чем попадать на высокотемпературную факельную установку, предварительно проходит в систему очистки и осушивания, собирается отдельный конденсат. Мы с жителями видим ключевую для нас задачу контролировать температурный режим и своевременную замену фильтров, чтобы газ попадал на факельную установку уже в предварительно очищенном состоянии, чтобы выбросы загрязняющих веществ, которые происходят после факельной установки в атмосферный воздух, были допустимыми и не превышали концентрацию, безопасную для человека», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по Центральному федеральному округу» на протяжении года будет изучать объем и состав биогаза на территории накопления отходов. Он займется контролем содержания метана, углекислого газа, кислорода и сероводорода.
Также с июля 2025 года будет введен контроль за биогазом перед его отправкой на факельную установку, и за выбросами с нее для анализа концентрации 20 вредных веществ, среди которых метан, аммиак, бензол и другие.
Долгосрочное исследование в течение года покажет, каков потенциал биогаза, и позволит улучшить систему дегазации с помощью математической модели.
«Нам будут регулярно предоставлять все замеры с КПО „Нева“. Важно провести все мероприятия, чтобы минимизировать обращения по поводу запахов. У нас есть положительный пример: после установки системы активной дегазации на КПО „Восток“ в Егорьевске жалобы жителей оттуда практически прекратились», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.
Очередная встреча с жителями в этом формате намечена на первую половину августа. При этом ожидается, что на мероприятие будут приглашены и представители Роспотребнадзора.