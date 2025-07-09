Сегодня 20:40 Пуско-наладочные работы системы дегазации в КПО «Нева» проведут в Солнечногорске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Подмосковье

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На КПО «Нева» в Солнечногорске устанавливают систему активной дегазации и проводят пуско-наладочные работы основного оборудования. Эти меры помогут снизить воздействие на окружающую среду и уменьшить запах биогаза в близлежащих населенных пунктах.

Представители администрации округа, руководство КПО «Нева» и жители собрались на заседании рабочей группы по дегазации для обсуждения комплекса мер, направленных на улучшение экологической ситуации. Специалисты предприятия сообщают, что на территории комплекса установили две газосборные и газокомпрессорную станции, высокотемпературную факельную установку, а также 13 скважин и газопроводы. В данный момент система функционирует в тестовом режиме. Уже на данном этапе ожидается уменьшение запахов от накопленных отходов. Полноценный ввод системы дегазации запланирован на 2026 год.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Свалочный газ, прежде чем попадать на высокотемпературную факельную установку, предварительно проходит в систему очистки и осушивания, собирается отдельный конденсат. Мы с жителями видим ключевую для нас задачу контролировать температурный режим и своевременную замену фильтров, чтобы газ попадал на факельную установку уже в предварительно очищенном состоянии, чтобы выбросы загрязняющих веществ, которые происходят после факельной установки в атмосферный воздух, были допустимыми и не превышали концентрацию, безопасную для человека», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по Центральному федеральному округу» на протяжении года будет изучать объем и состав биогаза на территории накопления отходов. Он займется контролем содержания метана, углекислого газа, кислорода и сероводорода.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Также с июля 2025 года будет введен контроль за биогазом перед его отправкой на факельную установку, и за выбросами с нее для анализа концентрации 20 вредных веществ, среди которых метан, аммиак, бензол и другие. Долгосрочное исследование в течение года покажет, каков потенциал биогаза, и позволит улучшить систему дегазации с помощью математической модели. «Нам будут регулярно предоставлять все замеры с КПО „Нева“. Важно провести все мероприятия, чтобы минимизировать обращения по поводу запахов. У нас есть положительный пример: после установки системы активной дегазации на КПО „Восток“ в Егорьевске жалобы жителей оттуда практически прекратились», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин. Очередная встреча с жителями в этом формате намечена на первую половину августа. При этом ожидается, что на мероприятие будут приглашены и представители Роспотребнадзора.